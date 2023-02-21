لإنجاز انتخابات 2023.. «المنفي» يُؤكد ضرورة الإنخراط في ترتيبات مالية

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنّ إنجاز الانتخابات عام 2023 يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام وحياده السياسي عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها.

المنفي وفي تغريدة عبر تويتر ذكر أنّ المصالحة الوطنية أساس كل المسارات وستتعزز مع منح دعائمها جبر الضرر والتعويضات أولوية في الإنفاق العام.

وأبدى المنفي ترحيبه بكل جهد وخطوة لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2023 لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته.