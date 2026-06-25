لإنقاذ الجنوب.. تحرك رسمي عاجل لوضع حد لكوارث «السيول والفيضانات»

عقد رئيس لجنة الأزمة ومتابعة آثار الفيضانات والسيول بمدن الجنوب بالمجلس الأعلى للدولة أبكدا محمد علي الكوني، رفقة عضوي المجلس الأعلى للدولة سعاد قنور ومحمد أوخا سيدي، اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026، اجتماعًا مع نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية سالم الزادمة، بغرض تباحث أوضاع المنطقة الجنوبية والآليات الكفيلة بالتخفيف من تداعيات الأزمات المستمرة التي تواجهها المنطقة.

وشهد الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتمتين التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لرفع كفاءة ومستوى الاستجابة الفورية للأزمات، وبشكل خاص تداعيات وآثار السيول والفيضانات التي اجتاحت مدن الجنوب مؤخرًا، فضلًا عن تدارس حزمة من المقترحات والحلول العملية الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والحد من تبعات الظروف الاستثنائية الصعبة، بما يسهم في دعم ركائز الاستقرار وحماية السكان.

وشدد المجتمعون على الأهمية البالغة لتوافق وتوحيد الجهود، وتكامل الأدوار الميدانية والتنفيذية بين مختلف المؤسسات الحكومية والجهات ذات الاختصاص، والبدء في صياغة آليات عمل ناجعة وفاعلة للتعامل مع ملفات الأزمات والطوارئ، بما يضمن تسريع عمليات الاستجابة وإغاثة الأهالي المتضررين في ربوع المنطقة الجنوبية، وتحقيق مرونة وكفاءة أعلى في مواجهة التحديات الراهنة.