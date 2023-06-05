لإنهاء الأزمة الليبية.. الرئاسي يُؤكد استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث تطورات الأزمة السياسية في ليبيا، ومناقشة الأوضاع والتوترات الأمنية في المنطقة الإفريقية المحيطة بليبيا، بالاضافة إلى سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وناقش اللقاء جهود إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق قوانين انتخابية، تضمن نجاحها والقبول بنتائجها، وبحث تعزيز أمن الحدود بين ليبيا وجيرانها، ما يستوجب تشكيل قوة عسكرية مشتركة تكون نواة توحيد المؤسسة العسكرية لأجل حماية البلاد، وبسط الأمن في المنطقة وتسهيل حركة التنقل بين المواطنين، والمساهمة في تطوير فرص التجارة والتنمية.

وأشاد النائب بالمجلس الرئاسي بدور فرنسا في دعم الحل السياسي في ليبيا، مؤكداً على استمرار التعاون مع فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية، مشيراً إلى أهمية التوافق حول القوانين الانتخابية بين جميع أطراف العملية السياسية للعبور إلى مرحلة الاستقرار.

بدوره أكد السفير الفرنسي، أن ليبيا محور أمن واستقرار منطقة الساحل وكذلك القارة الافريقية، معتبرًا أن إجراء الانتخابات هي الحل الضامن لاستقرار ليبيا ودول الجوار.