لإنهاء علاقته بالفاغنر.. واشنطن ومصر والإمارات يمارسون ضغوط على «حفتر»

قالت صحيفة «ميدل آيست أون لاين» إنّ إدارة بايدن تعمل منذ شهور مع القوى الإقليمية مصر والإمارات للضغط على القادة العسكريين في السودان وليبيا لإنهاء علاقاتهم بقوات الفاغنر.

وأوضحت الصحيفة أنّ المسؤولون الأمريكيون طالبوا حفتر بسحب المرتزقة من المنشآت النفطية، بالمقابل لم يقدم حفتر أي التزامات، وفقا لقولها.

وتابعت الصحيفة أنّ حفتر طلب تأكيدات بأنّ تركيا والكتائب التي تدعمها في غرب ليبيا لن تشن هجومًا على قواته في مدينة سرت الساحلية ومناطق أخرى في وسط ليبيا.

وذكرت الصحيفة أنّ مصر طالبت حفتر، بعدم تمركز فاغنر بالقرب من حدودها، في حين يرى مراقبون أنّ لا يوجد دليل حتى الآن على أنّ ضغوط إدارة بايدن أسفرت عن نتائج سواء في السودان أو ليبيا.

وكان مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية وليامز بيرنز ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين طالبوا في زيارتهم الأخيرة لمصر حكومة السيسي إلى المساعدة في إقناع حفتر بإنهاء تعامله مع فاغنر.