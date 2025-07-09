لابيد يتهم نتنياهو بإفشال الاتفاق ويطالب بالانسحاب من غزة وتأمين الغلاف

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتعثر مفاوضات التهدئة.

وقال لابيد إن نتنياهو “يعتبر وجود إسرائيل في محور موراغ اليوم حجر أساس لبقائها، رغم أنه كان في الأصل خطوة عملياتية ميدانية”، معتبرا أن موقفه يُعقّد الوصول إلى صفقة تبادل أسرى.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تضغط باتجاه إتمام صفقة تبادل، آملا أن يسفر لقاؤهما الأخير عن تقدم فعلي، لكنه شدد على أن “لا فائدة حالياً من استمرار الحرب لدولة إسرائيل”، مضيفاً: “لن نتخلص من حماس طالما لم نجد جهة تدير قطاع غزة بعد الحرب”.

ودعا لابيد إلى الانسحاب من القطاع والتمركز في “المنطقة العازلة” لتأمين بلدات غلاف غزة، في تحول لافت في موقف المعارضة من العمليات العسكرية الجارية منذ أشهر.

في المقابل، قال نتنياهو إن اجتماعه مع ترامب ركز على ملف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مشدداً على “عزمه القضاء على القدرات العسكرية والإدارية لحركة حماس”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى “عواقب النصر الكبير الذي حققته إسرائيل على إيران والإمكانات التي يتيحها ذلك” وفق قوله.

وكان ترامب قد أعلن عن “مقترح نهائي” لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً، يتضمن تسليم 10 محتجزين إسرائيليين و9 جثث، في إطار مساعي واشنطن لاحتواء التصعيد وفتح الباب أمام تسوية سياسية.

وتشهد غزة منذ منتصف مايو عملية عسكرية إسرائيلية موسعة تحت اسم “عربات جدعون”، شملت هجمات جوية وأرضية مكثفة ونقل قوات إلى عمق القطاع، في محاولة للضغط على حماس وتحرير المحتجزين الإسرائيليين، بينما يواصل المدنيون في غزة النزوح جنوباً في ظل ظروف إنسانية متدهورة.

موقع “واللاه” العبري: السعودية أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة.. ترامب يوقف المشروع

كشف موقع “واللاه” العبري أن السعودية لعبت دورًا حاسمًا في إجهاض خطة أمريكية كانت تهدف إلى تهجير مئات الآلاف من سكان قطاع غزة، بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعم الخطة عقب زيارته إلى الرياض وتوقيع اتفاقيات استراتيجية مع القيادة السعودية.

وأفاد الموقع، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، أن ترامب أعلن في فبراير الماضي عن “خطة للهجرة الطوعية من قطاع غزة” لتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” عبر تهجير سكانه، لكنها واجهت انتقادات عربية ودولية واعتُبرت محاولة لتهجير قسري.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل كانت تأمل في دعم أمريكي واسع لتسويق الخطة دوليًا، لكنها فشلت في إقناع دول لاستقبال الفلسطينيين، مع مغادرة عدد قليل طواعية فقط، فيما لم تمارس الولايات المتحدة أي ضغوط فعلية على الدول الأخرى لدعم المشروع.

وتضمن المخطط الأمريكي إنشاء “مناطق انتقالية إنسانية” بتمويل يقارب الملياري دولار داخل وخارج غزة لاستيعاب السكان مؤقتًا بهدف إعادة تأهيلهم، وهو ما أثار اتهامات بمحاولة التهجير القسري تحت غطاء إنساني.