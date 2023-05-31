لاحتواء سريان مرض الحصبة.. استعدادات لإطلاق خطة عمل عاجلة

عُقِد بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سوق الجمعة في العاصمة طرابلس، اجتماع موسع بحضور مدير عام المركز الدكتور حيدر السائح، ومدراء الإدارات والمكاتب الفنية العاملة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ويأتي الاجتماع لدراسة الوضع الوبائي في البلاد بعد تسجيل إصابات بمرض الحصبة في المنطقة الجنوبية، وللاستعداد للقيام بحملة تطعيم في المناطق وبعض المدن في الجنوب للحد من سريان وانتشار المرض.

وفي ختام الاجتماع، أكد مدير عام المركز الوطني للإدارات والمكاتب المختصة على ضرورة تجهير خطة عمل عاجلة لاحتواء سريان مرض الحصبة، وتسخير جميع الإمكانيات لحماية المواطنين والمقيمين داخل البلاد من خطر الإصابة بمرض الحصبة.

يُشار إلى أن “الحصبة” هو مرض فيروسي حاد ومعدي يصيب الأطفال، ويسبب لهم بعض المضاعفات التي تكون خطيرة في بعض الأحيان، ويعتبر مرض الحصبة من أكثر الأمراض انتشارا في سن الطفولة بصفه خاصة، ولكنه قد يصيب الكبار أيضاً.