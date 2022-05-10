لاحتواء كورونا.. تشديد إجراءات الإغلاق في شنغهاي الصينية

شددت السلطات الصينية مجددا القيود المفروضة في شنغهاي، لمكافحة جائحة كوفيد-19، بينما كانت المدينة تستعد للخروج من إغلاق صارم استمر شهرا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، فقد أصدرت السلطات أوامر للسكان بالبقاء في منازلهم ومنعوا من القيام بالأنشطة غير الضرورية كجزء من “فترة الهدوء” التي تستمر حتى الأربعاء على الأقل.

وقال أحد الإشعارات الصادرة في حي هوانغبو بالمدينة وتم نشره على الإنترنت: “شكرا لتفهمكم وتعاونكم.. معا وبتعاونكم، يمكننا رفع الإغلاق في وقت مبكر”.

في غضون ذلك، بدأت فرق التعقيم الصينية تطهير منازل مصابين بفيروس كورونا، في حين علقت الخدمة في آخر خطي مترو أنفاق كانا لا يزالان يعملان، بهدف احتواء الفيروس.

وعلقت شنغهاي الخدمة في آخر خطي مترو أنفاق كانا لا يزالان يعملان اليوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق مترو المدينة بالكامل.

وأعلن جين تشن المسؤول بالمدينة، تطهير المنازل في التجمعات السكانية القديمة ذات الحمامات والمطابخ المشتركة.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي أمرت فيه شنغهاي سكان بعض المناطق بالبقاء في منازلهم مجددا بعد السماح للبعض بالخروج للتسوق بشكل محدود خلال الأسابيع الأخيرة.

وتسعى شنغهاي إلى تهدئة مخاوف الجمهور بشأن الأضرار التي لحقت بالملابس والأشياء الثمينة اثناء عمليات التعقيم، مطالبة السكان بإبلاغ الفرق عن كل ما يحتاج إلى حماية، مسبقا.

وسجلت شنغهاي 3947 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جميعها تقريبا بدون أعراض، ومن بينها 11 حالة وفاة.