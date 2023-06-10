لاحتواء مرض الحصبة.. فريق من «مكافحة الأمراض» يزور القطرون

وصل اليوم السبت، فريق طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى مدينة القطرون بأقصى الجنوب، وذلك بعد حدوث سريان لمرض الحصبة في بعض مناطق الجنوب.

وعقد الفريق فور وصوله إلى المدينة، اجتماعاً عاجلاً مع المسؤولين في القطاع الصحي بمستشفى القطرون القروي للوقوف على الوضع الصحي بشكل عام ومرض الحصبة خاصة.

وقام فريق طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بحملة توعية استباقية لكل القاطنين بالمدينة، وتسخير كل قنوات التوعية بالعمل على بث البرامج التوعوية عن التطعيم، وذلك لإنجاح حملة التطعيم التي ستنطلق من 18 إلى 22 يونيو الجاري في بعض المدن ومنها (غات، القطرون، وادي الأجال، ووادي الشاطي)، بهدف الحد من سريان المرض وحماية جميع المواطنين، كما قام الفريق بنشر وتوزيع الملصقات بالمدينة.

هذا وسيتجه الفريق إلى باقي المدن للقيام بحملات توعية استباقية لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة.

وفي وقت سابق، أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، على ضرورة تجهير خطة عمل عاجلة لاحتواء سريان مرض الحصبة، وتسخير جميع الإمكانيات لحماية المواطنين والمقيمين داخل البلاد من خطر الإصابة بمرض الحصبة.

يُشار إلى أن “الحصبة” هو مرض فيروسي حاد ومعدي يصيب الأطفال، ويسبب لهم بعض المضاعفات التي تكون خطيرة في بعض الأحيان، ويعتبر مرض الحصبة من أكثر الأمراض انتشارا في سن الطفولة بصفه خاصة، ولكنه قد يصيب الكبار أيضاً.