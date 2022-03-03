لاحتوائه على جرثومة وبكتيريا.. وزارة الصحة تُحذَّر من حليب أطفال

حذرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، من احتواء حليب أطفال نوع “سميلاك” التابع لشركة “آبوتي”، على جرثومة “سالمونيلا”، وبكتيريا “كرونو باكتر ساكازاكي”.

جاء ذلك في تعميم لإدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة موجه إلى رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الرقابة الدوائية، ومديري المستشفيات والمراكز التخصصية، ومديري مكاتب الخدمات الصحية بالمناطق، وإدارة القطاع الخاص بالوزارة وشركات الأدوية الموردة.

وأشار التعميم إلى تحذير منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، بشأن سحب وإيقاف بيع وتداول الحليب حسب الأرقام التشغيلة التي تبدأ بأول رقمين من 22 إلى 37، وتاريخ انتهاء صلاحيتها في 1 أبريل 2022م.

ونصح قسم اليقظة الدوائية بالوزارة احترازيًا بعدم استعمال الحليب، واللجوء إلى بدائل ذات الاستخدام نفسه بعد الرجوع إلى الطبيب المعالج أو الصيدلي المختص.

هذا ودعت وزارة الصحة إلى الإبلاغ عن أي آثار جانبية له إن وجدت، عن طريق نموذج الإبلاغ عن الآثار الجانبية المعد لذلك، الموجود بالمستشفيات والمراكز الصحية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.