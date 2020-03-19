لارتباطها بإيران.. عقوبات أمريكية على 5 شركات متمركزة في الإمارات

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 5 شركات تتخذ من الإمارات مقرات لها. [ويكيبيديا]

قامت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، بإدراج 5 شركات متمركزة في الإمارات على قائمة العقوبات الموجهة ضد إيران.

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان نشرته اليوم الخميس، أنه تم فرض عقوبات على 5 شركات تتخذ من الإمارات مقرات لها بسبب إبرامها صفقات مع شركة نفطية إيرانية.

وأوضحت الوزارة أن قائمة العقوبات أدرجت فيها شركات “Alam Althrwa”، و”Alphabet International DMCC”، و”Alwaneo”، و”Petro Grand FZE”، و”Swissol Trade DMCC”.

وتسعى الولايات المتحدة، من خلال عقوباتها إلى تقليص واردات إيران من النفط إلى أقل درجة ممكنة.

وتتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمهورية الإسلامية بأنها أكبر دولة ممولة للإرهاب في العالم وبزعزعة استقرار الدول الأخرى في الشرق الأوسط.

من جهتها تُصر إيران على أن الولايات المتحدة تمارس “إرهابا دوليا”.

كما وجهت إيران انتقادات شديدة اللهجة لإدارة ترامب خاصة في ظل تشديد العقوبات في زمن أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

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