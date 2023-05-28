لارتكابهم جرائم ومشاركتهم في الحروب.. اللواء 444 يقبض على عناصر من «الكانيات»

أفاد اللّواء 444 قتال بإلقاء القبض على شخصين من أبرز المجرمين في «مليشيا الكانيات» والمتورّطان في عدة قضايا منها القتل والخطف والسرقة والمقابر الجماعية.

وأوضح اللواء في بيان له، أنّ المدعوّين مطلوبان لدى النّيابة العامّة؛ حيث شارك الأول وهو سائق لـ «محمد الكاني» في الهجوم على حيّ سكني عام 2014 وسط مدينة ترهونة، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.

وتابع اللواء أنّ المتّهم شارك في الهجوم على منطقة الرواجح عام 2017 ما أسفر أيضاً عن قتل العشرات، إلى جانب مشاركته في حرب «اللّواء السابع» عام 2018 على مدينة طرابُلْس.

وتابع اللواء أنّ المتّهم قام في عام 2020 بخطف مواطِنَيْن من داخل محلّ إقامتهم وسط مدينة ترهونة وسرقة سيارتهم ومقتنياتهم الشخصية، كما أنه متّهم بقضية قتل عام 2020 .

وأضاف اللواء أنّ المتّهم الثاني شارك في قطع الطريق الساحلي القرابولّلي، وشارك في قتل المواطن أيوب، والمواطن محمد عامر ورميِ جُثَثِهما في الطريق الساحلي، إضافةً للعديد من حالات القتل الأخرى والتي وُجدت في المقابر الجماعيّة في الآونة الأخيرة