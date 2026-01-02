إيران تحذّر ترامب: أيّ تدخل خارجي سيواجه بردّ حازم

حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة من أي مغامرة خارجية خطرة في إيران، بعد تهديد ترامب بالتدخل لحماية المتظاهرين، وفق ما أفادت وكالة أنباء إيرانية.

وأوضح لاريجاني أن طهران تفرق بين المحتجين السلميين و”المخربين” الذين يسعون لإثارة الفوضى، مشددًا على أن أي محاولة خارجية للتدخل ستقابل ردًا حازمًا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الجمعة استعداد بلاده للتدخل إذا تعرض المتظاهرون السلميون للقمع أو العنف، في ظل احتجاجات واسعة اندلعت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار قيمة الريال الإيراني.

وكتب ترامب عبر منصة Truth Social: “إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف، فإن الولايات المتحدة ستتدخل لنجدتهم. نحن على أهبة الاستعداد”.

وتشهد إيران احتجاجات متصاعدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور قيمة العملة الوطنية، ما يزيد الضغوط على السلطات على الصعيدين المحلي والدولي في التعامل مع المتظاهرين.

وتعكس التحذيرات الإيرانية واستعداد ترامب للتدخل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ يسعى كل طرف لإرسال رسالة واضحة عن حدود تدخلاته وقدرته على التأثير على مجريات الأحداث على الأرض.

وأكد محللون أن إيران تحاول إظهار قوتها وقدرتها على الردع، بينما تحاول الولايات المتحدة تأكيد التزامها بحماية الحقوق المدنية في مواجهة أي عنف حكومي.