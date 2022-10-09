لاستعراض ماتم تنفيذه.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي يجتمعون مع البعثة الأممية

أفاد عضو لجنة الحوار عن المجلس الأعلى للدولة موسى فرج بأنّهم سيجتمعون اليوم مع منسق البعثة الأممية ريزدون زينينغا بناء على طلب من عدد من الأعضاء لمناقشة الانسداد الحاصل.

وتوقع فرج في تصريح صحفي حضور ما لايقل عن 30 عضوا والتحاق عدد آخر عبر تقنية الزوم، مؤكدا أنّ الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض المشهد السياسي في ظل ما تم تنفيذه من مخرجات تونس وجنيف وفق قوله.

وكان عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، قد طالبوا قبل 10 أشهر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة التدخل لتصحيح مسار العملية السياسية، مرجعين ذلك إلى أنّها أوشكت على الانهيار.