لاعب سوري يجهش بالبكاء بعد لحظة تاريخيه.. وموراتا يسانده!

أظهرت لقطات مصورة بكاء اللاعب السوري، أيهم أوسو، عقب صافرة النهاية، بعد أول لظهور له ضمن الجولة 28 من في الدوري “لا ليغا”، لكرة القدم.

الصور التي نشرها نادي قادش عبر حسابه على منصة “إكس”، يوم الاثنين الماضي، أظهرت أيضا، حرص نجم نادي أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا، على مساندة اللاعب السوري، أيهم أوسو، خلال المباراة بينهما يوم السبت الماضي، في الدوري “لا ليغا”.

الروح الرياضية 🫶🏼



👏🏻👏🏻 رد فعل ألفارو موراتا @AlvaroMorata عندما رأى أوسو يبكي بعد صافرة النهاية في أول ظهور له في لاليغا. pic.twitter.com/W6e5mFNzcj — نادي قاديش لكرة القدم (@Cadiz_CFArab) March 11, 2024

ودخل أيهم أوسو التاريخ كأول لاعب محترف سوري يشارك أساسيا في مباراة ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”، وذلك وفقا لحساب نادي قادش على منصة “إكس”.

وقام ألفارو موراتا، رغم خسارة فريقه المفاجئة بهدفين من دون رد، بدعم لاعب الفريق المنافس، أيهم أوسو، حيث اقترب منه وتحدث إليه، ثم عانقه.

يذكر أن أيهم أوسو، البالغ من العمر 23 عاما، انضم إلى صفوف نادي قادش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي (2023-2024) قادما من نادي سلافيا براغ التشيكي لكرة القدم، وذلك بعد أن مثل المنتخب السوري في نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم في قطر.

ولد أيهم أوسو في السويد، ودافع عن ألوان عدد من الأندية السويدية، على غرار نادي هاكن الذي انضم إليه في عام 2018 واستمر في صفوفه حتى 2021، حيث لعب أيضا بنظام الإعارة لفريق إسكلتستونا وغايس السويديين، قبل أن ينضم إلى سلافيا براغ، حيث أعير منه مرة أخرى إلى هاكن في أغسطس 2023 قبل أن يعود في نهاية العام الماضي.

قرر سلافيا براغ إعارة اللاعب مرة أخرى لينال فرصا أكبر للعب، وهذه المرة وقع الاختيار على نادي قادش، الذي يحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 22 نقطة.