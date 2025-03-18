لاعب عربي يحقق إنجازاً ينافس اللاعبين الكبار.. من هو؟

حقق اللاعب أكرم عفيف، مهاجم السد والمنتخب القطري، “إنجازا تاريخيا وضعه في مصاف الأسماء اللامعة عالميا، بعدما احتل المركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية قبل بلوغ سن 24”.

ووفقا لتقرير “ترانسفير ماركت”، “خاض عفيف 61 مباراة دولية مع المنتخب القطري قبل بلوغه الرابعة والعشرين، ليعادل بذلك عدد المباريات التي خاضها رونالدو مع المنتخب البرتغالي في نفس السن، ويقتسم المركز العاشر مع “الدون” نفسه”.

ووفق التقرير، “أظهر عفيف تفوقه على ميسي الذي خاض 57 مباراة دولية مع الأرجنتين قبل سن الرابعة والعشرين، ليحل في المركز التاسع عشر، بينما تصدر حسين كعبي نجم المنتخب الإيراني الترتيب برصيد 89 مباراة دولية، يليه الأمريكي لاندون دونوفان الذي خاض 77 مباراة وفي المراتب التالية تواجد كل من نيمار جونيور بمعدل 69 مباراة مع البرازيل، وكيليان مبابي بـ66 مباراة مع منتخب فرنسا.”

تجدر الإشارة إلى أن “أكرم عفيف” تألق مع المنتخب القطري في 112 مباراة دولية سجل خلاله 38 هدفا”.