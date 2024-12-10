لاعب مصري يعتزل كرة القدم نهائياً

شهدت مباراة كرة قدم بين فريقين مصريين، واقعة اعتداء لاعب كرة القدم أحمد شاهين، على مديره الفني أثناء مباراة فريقه “المنصورة” مع “المقاولون العرب”.

وعقب الحادثة، أعلن لاعب كرة القدم المصري أحمد شاهين، اعتزال كرة القدم نهائيا.

وتقدم لاعب فريق “المنصورة” أحمد شاهين “باعتذار رسمي لجماهير النادي بعد واقعة الاعتداء على مديره الفني علاء نوح خلال لقاء “المقاولون العرب” بدوري المحترفين، مؤكدا أنه سيستمر “محباً وعاشقاً لنادي “المنصورة”.

وقال شاهين، “إنه قرر عدم ممارسة كرة القدم “بشكل نهائي مرة أخرى”، مشيرا إلى “أن تصرفه الخطأ خلال مباراة “المقاولون العرب” “نابع من حبه وعشقه لـ”المنصورة” وجاء خارجاً عن إرادته”.

في السياق، “علق المدير الفني لفريق “المنصورة” على واقعة الاعتداء في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت 2” المصرية، “بأن اللاعب “لم ينفذ التعليمات وكان لازم يطلع برا لأن ما فيش حد فيهم عمل حاجة لنادى “المنصورة”.

وأكد المدير الفني للفريق المعتدى عليه، “أنه يجب أن يتحمل اللاعب عواقب تصرفه في أرضية الملعب، وأنه يجب على الجميع أن “يسمع الكلام ويحترم القرارات”.

لاعب في دوري الدرجة الثانية المصري يرفض الخروج من الملعب الدقيقة 70 بعد أن ادخله المدرب في الدقيقة 60، وضرب مدربه بسبب استبداله 😮 pic.twitter.com/0t3Vl4NoZQ — حمد السعد (@HMD_Alsaad) December 9, 2024

حــدث بالفعل الأن في مباراة المقاولون والمنصورة في دوري المحترفين !!



المدرب الفني لنادي المنصورة علاء نوح قام بتغير اللاعب أحمد شاهين ليعترض اللاعب علي التغير ولا يريد الخروج من الملعب !! الحكم يوقف المباراه ويريد ان يخرج اللاعب ولكن اللاعب يرفض !! وبالفعل يخرج اللاعب وسط… pic.twitter.com/ARX0CPKAKI — Emymouhamd mouhamd (@emymouhamd) December 9, 2024