لاعب نرويجي يرفض عرضاً إسرائيلياً: لا أقبل مالاً ملطخاً بالدم

أصدر المهاجم النرويجي أولي ساتر لاعب روزنبورغ، بيانا، شن فيه هجوما عنيفا على إسرائيل، معلنا رفضه الانضمام إلى نادي “مكابي حيفا الإسرائيلي”، قائلا إن “إسرائيل دولة تقتل الأبرياء”.

وقال ساتر: “لن ألعب في دولة تديم انعدام الأمن والشر بقتل الأبرياء، لا يمكن لأي مبلغ من المال شراء قيمتي، أختار الإنسانية على الأموال الملطخة بالدماء”: “حتى لو عُرض عليّ مليارات، فلن أنتقل إلى هناك”.

وتابع اللاعب: “أنا واثق من قيمي وسعيد بالدفاع عما أعتقد أنه صحيح، لا أريد مثل هذه الأموال في حسابي، هناك أشخاص لا يستطيعون العيش بأمان في منازلهم، إنه أمر جنوني تماما”، مضيفا: “من المستحيل أن ألعب في دولة تتصرف بهذه الطريقة”.

هذا وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن “مكابي حيفا” عرض 850 ألف يورو على نادي المهاجم النرويجي أولي ساتر لاعب روزنبورغ، لكن المهاجم صاحب الـ28 عاما رفض العرض.