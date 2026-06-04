«لافا» تدخل المنافسة في عالم الهواتف.. سعر اقتصادي ومواصفات مفاجئة

تستعد شركة Lava الهندية لإطلاق هاتفها الجديد Lava Shark 2، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حضورها في فئة الهواتف الاقتصادية ذات المواصفات المتوازنة والسعر التنافسي، مع تركيز واضح على تقديم تجربة عملية للمستخدمين في الأسواق الناشئة والعالمية.

ويأتي الهاتف المرتقب بتصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، مع هيكل بأبعاد 165.9/76.8/8.8 ملم ووزن يبلغ 210 غرامات، ما يمنحه مظهرًا متينًا موجهًا للاستخدام اليومي في ظروف مختلفة.

وتعتمد الشركة في هذا الإصدار على شاشة IPS LCD كبيرة بقياس 6.75 بوصة، بدقة عرض 720/1612 بكسل، مع معدل تحديث 120 هيرتز، وكثافة تقارب 262 بكسل لكل إنش، ما يعزز سلاسة التصفح ومشاهدة المحتوى رغم كونه ضمن الفئة الاقتصادية.

وعلى مستوى الأداء، يعمل الجهاز بنظام Android 16 (Go edition)، إلى جانب معالج Unisoc T8200، مدعومًا بمعالج رسوميات Mali-G57 MC2، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSDXC، في تركيبة تستهدف الاستخدام اليومي والتطبيقات الأساسية بكفاءة مستقرة.

وفي جانب التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل مخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط الصور السريعة.

كما يضم الجهاز مجموعة من المواصفات العملية تشمل دعم شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، بالإضافة إلى راديو FM، وقارئ لبصمات الأصابع لتعزيز الأمان وسهولة الاستخدام.

ويبرز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 6000 ميلي أمبير، مدعومة بشحن سريع بقوة 18 واط، ما يمنحه قدرة تشغيل طويلة تناسب الاستخدام المكثف، خصوصًا في الفئات التي تعتمد على الهاتف طوال اليوم دون شحن متكرر.

وبحسب ما نقلته مصادر تقنية، من المتوقع أن يُطرح Lava Shark 2 في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة بسعر يقارب 110 يورو، ما يجعله منافسًا مباشرًا في فئة الهواتف الاقتصادية التي تركز على الأداء العملي مقابل السعر.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار توجه شركات الهواتف الصاعدة في الهند نحو تعزيز حضورها عالميًا عبر تقديم أجهزة تجمع بين المواصفات الأساسية والتكلفة المنخفضة، في سوق يشهد منافسة قوية بين العلامات التجارية الآسيوية.