«لافا» تكشف عن هاتف بشاشتين وأداء قوي!

أعلنت شركة Lava الهندية عن إطلاق هاتفها الجديد Blaze Duo 3 المزود بشاشتين ومواصفات متقدمة، ما يجعله منافسًا قويًا في سوق أجهزة أندرويد، ويجمع بين التصميم الأنيق والأداء العالي.

يحمل الهاتف هيكلًا مقاومًا للماء والغبار وفق معيار IP64، ويبلغ وزنه 181 غرامًا مع أبعاد 163.2 × 76.1 × 6.7 ملم، ما يمنحه مظهرًا نحيفًا وعصريًا.

تأتي الشاشة الرئيسية من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، ودقة 1080 × 2400 بيكسل، مع تردد 120 هيرتز وكثافة عرض تقارب 395 بيكسل لكل إنش، بينما الشاشة الثانوية الخلفية صغيرة بقياس 1.6 بوصة ودقة 320 × 360 بيكسل، ما يوفر إمكانية الاطلاع على الإشعارات والتحكم في بعض الوظائف دون الحاجة لفتح الهاتف.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد-15 القابل للتحديث، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 7060 ومعالج الرسوميات IMG BXM-8-256، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

ويضم Blaze Duo 3 كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 1440p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

كما زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح للبصمة مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط.