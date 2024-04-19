لافروف: أبلغنا إسرائيل بعدم رغبة إيران في التصعيد

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن “موسكو أبلغت تل أبيب عبر القنوات الدبلوماسية بأن إيران لا تسعى إلى تصعيد التوتر معها”.

وقال لافروف في حوار مع وسائل إعلام روسية، “إنه خلال الاتصالات الأخيرة مع الممثلين الإسرائيليين نقلت روسيا إليهم موقف إيران ومفاده أن طهران لا تريد مزيدا من التصعيد”.

وذكر لافروف، أن “محادثات هاتفية جرت بين القيادتين الروسية والإيرانية، وكذلك ممثلين عن روسيا وإسرائيل، بعد رد إيران على “هجوم غير مقبول على قنصليتها” في دمشق”.

وقال: “لقد تم التأكيد بشكل واضح للغاية خلال هذه المباحثات أن إيران لا تريد التصعيد وأبلغنا الإسرائيليين بذلك”.