لافروف: استهداف إيران يهدف لـ«منع التقارب» مع الدول العربية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أحد أهداف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران يتمثل في منع تطبيع العلاقات بين إيران والدول العربية، مشيرًا إلى وجود جهود تهدف إلى تعطيل أي تقارب بين الجانبين.

وأضاف لافروف، خلال مقابلة مع قناة “آرتي إنديا”، أن إيران والإمارات العربية المتحدة عضوان في مجموعة “بريكس”، وأن كلا البلدين يعدان شريكين استراتيجيين لروسيا، مؤكدًا أن موسكو تعمل منذ سنوات على تعزيز مفهوم الأمن والتعاون في منطقة الخليج بمشاركة جميع الدول العربية إلى جانب إيران.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه لا يساوره أي شك في أن جزءًا من الخطط المتعلقة بالتصعيد ضد إيران يهدف إلى منع تطبيع العلاقات بينها وبين الدول العربية.

وأشار إلى أن هناك محاولات مستمرة لتصوير إيران، باعتبارها إحدى الدول الشيعية الرئيسية، كدولة منبوذة، مع السعي لاستقطاب دول الخليج ضمن ترتيبات إقليمية لا تركز، بحسب تعبيره، على حل القضية الفلسطينية، بل تربط التطبيع مع إسرائيل بشروط سياسية.

ولفت لافروف إلى أن بعض الجهود تهدف إلى تعطيل أي مسار للمصالحة بين السنة والشيعة، مستشهدًا بمبادرات سابقة لملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي لعقد قمم بهذا الاتجاه.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن غياب حل عادل للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى استمرار بؤر التوتر والتطرف لسنوات طويلة، ما سينعكس سلبًا على المنطقة بأكملها، بما في ذلك إسرائيل ودول الجوار العربي.

وأضاف أن استمرار الأزمة سيحولها إلى حالة دائمة من عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن الردود المتبادلة ستجعل الصراع مفتوحًا لعقود.

وقال لافروف إن بعض الأطراف، وبدعم من الولايات المتحدة، تعمل على تقويض مسار الحل الفلسطيني وتحويله إلى مسارات بديلة تؤدي إلى تشتيت الفلسطينيين في مناطق مختلفة.

كما أشار إلى أن روسيا لم تتلق أي عروض جديدة بشأن تسوية الأزمة، معتبرا أن العالم يشهد عودة إلى منطق القوة بدلًا من القانون الدولي.

ونقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه لا يولي اهتمامًا كبيرًا للقانون الدولي، معتبرًا أن تعزيز العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل عبر مجموعة “بريكس” يمثل خيارًا أكثر توازنًا في إدارة العلاقات الدولية.

وفي سياق متصل، حذر لافروف من أن استمرار القتال لفترات طويلة سيؤدي إلى أضرار جسيمة في الاقتصاد العالمي، خصوصًا في قطاع الطاقة، مع احتمال تأجيل التعافي إلى وقت غير محدد إذا توسعت رقعة الصراع في مناطق مثل مضيق باب المندب.

وأكد أن أي اضطراب واسع في هذه المناطق سيؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية والاستقرار الاقتصادي الدولي.