لافروف: الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى!

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، “أن الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى”.

وقال لافروف، خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا: “الشرق الأوسط مرة أخرى على شفا حرب إقليمية كبرى، ومن مسؤوليتنا المشتركة منع ذلك”.

وأوضح أن “روسيا تعمل مع جميع الأطراف في هذا الصدد”، مشيرًا إلى “أنه من دون حل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية، لن يتمكن الشرق الأوسط من التطور بشكل مستقر”.

وأشار لافروف إلى أن “عدم قدرة المجتمع الدولي على وقف القتال في قطاع غزة، أدى إلى تدهور حاد في الوضع العسكري السياسي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من حدود لبنان وإسرائيل إلى البحر الأحمر، وفي الوقت نفسه وصلت فيه المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى مستوى خطير جديد”.

وأضاف أن “المجتمع الدولي فشل في وقف العدوان والقتل في غزة”، وشدد على أن “العنف الحالي ضد الفلسطينيين غير مسبوق، ولم تشهده أي من الحروب العربية الإسرائيلية”.

وأوضح أن “الولايات المتحدة الأمريكية كانت السبب في عرقلة كل قرارات الشرعية الدولية لوقف إطلاق النار في غزة،مؤكدا أن روسيا ومجلس التعاون الخليجي يبذلان كل الجهود من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية”، واكد “أن عدم تسوية كل ملفات المنطقة سيؤدي إلى حرب شاملة”.

هذا وأجرى لافروف، الذي وصل إلى الرياض أمس، مفاوضات ثنائية مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وكذلك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وسيبحث الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا، بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي قضايا تعزيز الأمن الإقليمي وحل الأزمات وأوضاع الاقتصاد العالمي، ويضم مجلس التعاون الخليجي كل من البحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.