لافروف: العالم يمر بمرحلة إعادة هيكلة للنظام العالمي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، أن النظام العالمي يمر بمرحلة إعادة هيكلة كبيرة، مشددًا على أن الصراع على المراكز القيادية في العالم الجديد يمثل “صراع حياة أو موت”.

جاء ذلك خلال اجتماع لأعضاء المجلس الروسي للشؤون الدولية، حيث قال لافروف: “يمكننا القول إننا في خضم إعادة هيكلة النظام العالمي، والصراع على المراكز القيادية خطير للغاية ويشهد تطورات شبه يومية”.

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان منع التطبيع بين إيران وجيرانها، أو تحريض بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي ضد الجمهورية الإسلامية، مضيفًا أن الوضع في الخليج العربي يحمل علامات تصعيد قد يتحول إلى صراع واسع النطاق، أطلق عليه البعض “الحرب العالمية الجديدة”.

وأوضح أن روسيا مستعدة لتقديم الوساطة والدعم الدبلوماسي لحل الأزمة في المنطقة، مؤكدًا أن الغرب، بطموحاته الهيمنية، يواجه رغبة الأغلبية العالمية في التغلب على التحديات القائمة على أساس المساواة والعدالة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المعمول به بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف لافروف: “العلاقات مع الغرب تمر بأزمة حادة، لكن الباب يبقى مفتوحًا للحوار، شريطة أن يكون على أساس المنفعة المتبادلة والمساواة التامة، مع ترك الأهواء جانبًا وتوضيح المواقف بوضوح”.

روسيا لن تورد النفط للدول الداعمة لسقف الأسعار

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تورد النفط للدول التي تدعم سقف الأسعار المفروض على النفط الروسي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد “استفزازية وتُعطّل سلاسل التوريد العالمية”.

وقال رودينكو في مقابلة مع صحيفة “إزفستيا” الروسية، إن السوق العالمي للطاقة يشهد تقلبات كبيرة ونقصًا في الإمدادات وارتفاعًا في الأسعار، بينما تلتزم الحكومة اليابانية بسقف الأسعار، وهو ما اعتبره إجراءً مناهضًا للسوق.

ويأتي ذلك بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمديد الحظر المفروض على توريد النفط ومشتقاته للدول الداعمة لسقف الأسعار حتى 30 يونيو 2026.

فيما اعتبر نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، أن الدول الغربية صعّدت هجماتها ضد الأسطول التجاري الروسي بهدف تعطيل النقل البحري للبضائع والصادرات الروسية، ما يشكل تهديداً للتجارة العالمية.

وقال باتروشيف في تصريحات رسمية: “بهدف تعطيل تنظيم النقل البحري الدولي للبضائع الروسية، كثف الغربيون حربهم ضد الأسطول التجاري الروسي، حتى أن الاتحاد الأوروبي صاغ مصطلح ‘أسطول الظل’، وهو مصطلح غير موجود في القانون البحري الدولي، وتحت هذه الذريعة يسطون على طرق الملاحة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها يركزون على تعطيل نقل الصادرات الروسية الاستراتيجية إلى الهند ودول أخرى، لإلحاق أكبر الضرر بالاقتصاد الروسي، مشيراً إلى أن هذه السياسة اتخذت بعداً عالمياً يشمل بحر البلطيق والبحر الأبيض المتوسط وبحر قزوين والبحر الأسود.

وأشار باتروشيف إلى أن ممارسات واشنطن العدوانية للحفاظ على هيمنتها في المحيطات، وتوسيع البنية التحتية لحلف “الناتو” نحو روسيا، إضافة إلى أعمال التخريب والهجمات الإرهابية على البنية التحتية البحرية الروسية، ومحاولات حصار الموانئ وقرصنة السفن في المياه الدولية، تركت أثراً بالغاً في زعزعة الاستقرار الدولي خلال العام الماضي.

صدمة عالمية محتملة بسبب أزمة النفط

أكد رئيس منظمة “إيسوي كاي” اليابانية ميتسوهيرو كيمورا أن سياسات اليابان الرافضة للنفط الروسي تؤدي إلى فقدان فرصها الاقتصادية، على الرغم من التخفيف الجزئي للعقوبات الأمريكية.

وتعتمد اليابان بنسبة 94% على واردات النفط من الشرق الأوسط، التي تمر معظمها عبر مضيق هرمز، حيث توقفت حركة الملاحة بشكل شبه كامل. وفي 16 مارس، بدأت اليابان بسحب 80 مليون برميل من احتياطيات النفط، تكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة 45 يومًا، في خطوة لتفادي نقص الوقود بسبب الأزمة العالمية.