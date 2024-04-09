لافروف: العلاقات الروسية الصينية تبلغ «مستوىً غير مسبوق»

بلغت العلاقات بين موسكو وبكين مستوى غير مسبوق في كافة مجالات التعاون، وفق ما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال لافروف خلال محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين: “دون أي مبالغة، نرى أنه بفضل الزعيمين، وصلت علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين إلى مستوى غير مسبوق”.

وأضاف: “بإعادة انتخاب “فلاديمير بوتين” رئيسا لروسيا، فإن استمرارية النهج نحو التعزيز الشامل لهذه العلاقات تلقت ضمانات إضافية”.

وتابع لافروف: “إن تشابه أو تطابق مواقف روسيا والصين إزاء حل المشاكل الرئيسية لهذا العصر يضع الأساس لتعزيز التنسيق الاستراتيجي على الساحة العالمية”.

وأضاف: “إن شراكتنا الاستراتيجية تستند إلى مبادئ الحوار القائم على أساس الاحترام والمساوة والثقة والدعم المتبادل في القضايا التي تتعلق بالمصالح الأساسية لبلدينا، وهذا التعاون يتجاوز، كما أكد زعيمانا أكثر من مرة، التحالفات العسكرية والسياسية العائدة لحقبة الحرب الباردة، وليس موجها ضد أي طرف ثالث”.

وأشار لافروف، “إلى أن التنسيق في الشؤون الدولية يسمح لروسيا والصين بحل المشكلات المشتركة بشكل فعال على الصعيدين الداخلي والخارجي كليهما”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني، أن “بلاده تعتزم دعم التنمية المستقرة في روسيا تحت قيادة رئيسها فلاديمير بوتين”.

وأضاف: “باعتبارنا جارا صديقا لروسيا وشريكا استراتيجيا شاملا، سندعم بحزم التنمية المستقرة والنهضة في روسيا تحت قيادة الرئيس بوتين”.

وأكد وانغ، أن “موسكو وبكين ستواصلان تعزيز التعاون الاستراتيجي على الساحة العالمية”، مشيرا إلى أنه “في إطار رئاسة روسيا لمجموعة بريكس ورئاسة الجانب الصيني لمنظمة شنغهاي للتعاون اعتبارا من النصف الثاني من العام الحالي، سنقدم دعما قويا لبعضنا البعض ونعزز تعاوننا متعدد الأطراف”.

هذا وكان لافروف وصل إلى بكين أمس الاثنين في زيارة رسمية تستغرق يومين.