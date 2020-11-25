لافروف: بيان السراج وعقيلة في أغسطس أطلق العملية السياسية

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح الذي يزور موسكو بدعوة من مجلس الدوما الروسي.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن لافروف قوله، خلال لقائه صالح أمس الثلاثاء: “نلتقي اليوم في أجواء أكثر هدوء مما كان في المرة السابقة. وبفضل جهودكم حدثت هناك أمور إيجابية كثيرة في ليبيا، حيث يبقى وقف إطلاق النار صامدا لفترة طويلة”.

وأشار لافروف إلى أن الإعلان المشترك لصالح مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في أغسطس الماضي “لعب دورا هاما في إعادة إطلاق العملية السياسية”، مضيفا أن هذه العملية “لا تزال مستمرة وتتطور بوتائر أسرع”.

وأشاد لافروف بسعي عقيلة صالح “إلى أن تشمل التسوية كافة القوى السياسية الرئيسية وكافة إقاليم ليبيا”، مؤكدا أن “هذا هو موقف روسيا أيضا” وأن موسكو على اتصال بجميع القوى السياسية الليبية منذ سنوات.

وأكد الوزير اهتمام الجانب الروسي بعودة ليبيا إلى الحياة الطبيعية، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يسمح باستئناف التعاون في شتى المجالات، بما فيها الطاقة والنقل والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية بشكل عام.

وصل رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية بناءً على دعوةٍ من السلطات الروسية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد استهل صالح زيارته للعاصمة موسكو، بلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ودور المجتمع الدولي والسلطات الروسية في إنهاء الأزمة في ليبيا.