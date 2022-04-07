«لافروف»: كييف قدمت مسودة اتفاق تحيد عن المبادئ المتفق عليها في اسطنبول

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنّ أوكرانيا قدمت أمس مسودة اتفاق تحيد عن المبادئ المحددة في اجتماع إسطنبول. «»

وأضاف لافروف أنّ ثمة اقتراح بأن يتم بحث مسألتي القرم ودونباس خلال اجتماع القادة في حال عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

وتابع لافروف أنّ أوكرانيا ستطالب في المرحلة التالية بسحب الجنود من القرم ودونباس وأنّ هذا غير مقبول، معتبرا أنّ واشنطن وحلفاءها يتحكمون في السلطة بكييف ويرغمون زيلينسكي على مواصلة القتال.

زأكّد لافروف أنّ روسيا ستواصل التفاوض مع أوكرانيا رغم كل الاستفزازات، مشيراً إلى أنّ كييف أظهرت عدم قدرتها على التفاوض بعدما قدمت مشروع اتفاق جديد مع روسيا.

وحمّل لافروف كييف في المقابل المسؤولية عن تدبير استفزاز في مدينة بوتشا، لافتاً إلى أنّ الغرب سرعان ما استغلها لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.