لافروف: لا يوجد لحل الأزمة الليبية إلا من خلال المفاوضات

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره المصري سامح شكري، الأزمة الليبية والوضع في المنطقة.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية جرت بين الوزيرين اليوم الثلاثاء.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: “ناقش الوزيران خلال المحادثات الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على الأزمة في ليبيا”.

وأكد الجانبان أنه لا يوجد بديل لحل الوضع في ليبيا إلا من خلال المفاوضات بمشاركة جميع الأطراف الليبية بما يتماشى مع قرارات مؤتمر برلين المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

وتأتي المحادثات بين لافروف وشكري بعد يوم واحد من إعلان البرلمان المصري، تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية في الاتجاه الإستراتيجي الغربي.