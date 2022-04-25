لافروف: مخاطر نشوب حرب نووية أمر جاد وحقيقي

قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، إن مخاطر نشوب حرب نووية أمر جاد وحقيقي لكن موقف موسكو هو نبذ مثل هذه الحرب.

وأكد لافروف أن مخاطر اندلاع حرب نووية الآن كبيرة جدا ولا يجب الاستهانة بها، إلا أن الكثيرين يضخمون هذا التهديد بشكل متعمد.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن لافروف قوله: “في يناير الماضي أعادت الدول النووية الخمسة التأكيد على عدم جواز شن حرب نووية”.

وأضاف: “هذا هو موقفنا المبدئي الذي ننطلق منه، وأنا حقا لا أحبذ ذلك الآن، ولكن بالنسبة لعلماء السياسة المرموقين أقول، عندما تكون المخاطر كبيرة جدا فأنا لا أرغب في تضخيمها بشكل مصطنع، ولكن هناك الكثيرون ممن يريدون ذلك”.

وتابع أنه مع ذلك فإن “الخطر جسيم وحقيقي ولا يجوز الاستهانة به”.