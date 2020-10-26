لافروف: مساعي روسية تركية لتقريب مواقف أطراف النزاع في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بفضل الجهود الروسية والتركية، وإن موسكو وأنقرة مستمرتان في العمل على تقريب مواقف أطراف النزاع في ليبيا من أجل بدء عملية التسوية السياسية في البلاد.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن لافروف قوله، في حديثه لوكالة أنباء “أثينا ومقدونيا”: “يساهم الخبراء الروس والأتراك في الوقت الحاضر في المصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.. وقد نجحت الجهود المشتركة في إقامة نظام وقف إطلاق النار، وكذلك استئناف نشاط القطاع الرئيسي لاقتصاد البلاد – النفط”.

وأضاف لافروف: “مستمرون في العمل على تقريب المواقف التفاوضية للأطراف المتحاربة من أجل إطلاق تحولات سياسية بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين”.

وفي وقت سابق، بحث لافروف الوضع في ليبيا مع وزير خارجية قطر، وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الخطوات الهادفة لضمان مزيد من التطوير التدريجي للعلاقات الثنائية الروسية القطرية على أساس الاتفاقات ذات الصلة التي تم التوصل إليها في وقت سابق على أعلى مستوى.