لافروف: نعمل مع تركيا على إقناع الأطراف الليبية بالجلوس للتفاوض

أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن بلاده في اتصالاتها مع تركيا لمحاولة إقناع طرفي النزاع في ليبيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ونقلت قناة “روسيا “اليوم” عن لافروف قوله، في أعقاب مباحثاته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بالعاصمة موسكو، إن اللاعبين الخارجيين في المراحل الأولى من الصراع في ليبيا، حاولوا الدفع بمصالح جانب واحد فقط على حساب الطرف الآخر، ما أدى إلى فشل جميع الاتفاقات، وفق قوله.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الروسية في هذا الصدد عن الأمل في “أن تؤخذ هذه التجربة بعين الاعتبار من قبل المشاركين في مؤتمر برلين بشأن التسوية الليبية، الذي صاغ على كل حال مقاربات وافق عليها جميع اللاعبين الخارجيين”.

وأضاف لافروف أن ما تبقى يتمثل في “إقناع الأطراف الليبية بأن عليهم الجلوس إلى الطاولة والبدء في التفاوض.. وهذا بالضبط ما نفعله الآن، بما في ذلك خلال الاتصال بزملائنا الأتراك، كما أعلن مؤخرا”.

يُشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية، ذكرت في 13 يونيو الجاري، أن وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، سيتوجهان إلى تركيا في 14 يونيو لإجراء مشاورات حول قضايا إقليمية.

ووأفادت في 14 يونيو، بأن موعد اللقاء سيتم الاتفاق عليه بشكل إضافي، فيما كان ينتظر أن يكون أحد المواضيع الرئيسة لاتصالات الوزيرين الروسيين في تركيا، الوضع في ليبيا وطرق الخروج من الظروف السائدة هناك.