لافروف: هدف الجهود في ليبيا ينبغي أن يكون استعادة سيادة الدولة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن الهدف من الجهود في ليبيا يجب أن يكون استعادة الدولة وسيادتها.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن لافروف قوله، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: “لدينا أيضا مصلحة مشتركة في حل الوضع في ليبيا.. ونؤكد مجدداً على القواسم المشتركة بين مقاربات روسيا وألمانيا فيما يتعلق بالحل السياسي لهذا الصراع على أساس المبادئ التي وردت في الوثائق الختامية لمؤتمر برلين التي أكدها قرار مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف : “نحن ننطلق من أن الهدف النهائي لجميع جهودنا يجب أن يكون استعادة سيادة الدولة ووحدة الأراضي الليبية، التي انتهكت بشكل صارخ نتيجة مغامرة الناتو في عام 2011 في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي”.

ويزور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، روسيا اليوم الثلاثاء، حيث سيقوم بزيارة موسكو وسان بطرسبورغ، وسيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إن لافروف سيناقش خلال المحادثات مع ماس عددًا من القضايا الدولية، من بينها الصراع في أوكرانيا، والأزمة في ليبيا، والوضع الحالي في سوريا.