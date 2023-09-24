«لافروف»: هناك نظام عالمي جديد قيد التّشكُّل والولايات المتحدة تحاول عرقلته

اتّهم وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” الولايات المتحدة وحلفائها بعدم الوفاء بوعودهم، ودعا إلى تشكيل نظام عالمي جديد متعدّد الأقطاب.

جاء ذلك وفقاً لما أوردته “الجزيرة نت” من كلمة ألقاها “لافروف” أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم السبت، حيث قال: أن البشرية تقف الآن أمام مفترق طرق ويجب تجنب انهيار آليات التعاون الدولي التي أنشأها أجدادنا.

وأكد “لافروف”: أن هناك منظمات مثل “بريكس” تسعى لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، بينما تبذل الولايات المتحدة وحلفاؤها كل ما في وسعهم للحيلولة دون ذلك.

وحول الحرب في أوكرانيا، قال “لافروف”: أن دول الغرب استمرت في تسليح أوكرانيا واستخدامها في الحرب ضد روسيا، متهما الغرب بنكث وعوده بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي “الناتو” نحو الشرق.

وأشار “لافروف”: إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ، وأن هناك قوات روسية ستساعد في ذلك.