«لافروف»: يجب ألا يؤدي تأجيل الانتخابات في ليبيا إلى تصعيد عسكري

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنّه يجب ألا يؤدي تأجيل الانتخابات في ليبيا التي كان من المقرر إجراؤها إلى تصعيد التوترات العسكرية والسياسية.

وأوضح لافروف بحسب وكالة تاس الروسية، أنّ روسيا تحافظ على اتصالات مع جميع القوى السياسية الرئيسية في ليبيا سواء على المستوى الثنائي أو المستوى الدولي.

وأشار لافروف أنّ الدبلوماسية الروسية تحاول دفع السياسيين الليبيين نحو حوار، مؤكدا أنّ الإنجاز الرئيسي الذي تحقق في ليبيا هو الحفاظ على الهدوء وعدم وجود عمليات عسكرية كبيرة لأكثر من عام.

زتابع لافروف أنّ تغيرات إيجابية كبيرة حدثت في البلاد خلال هذه الفترة حيث كسر حاجز انعدام الثقة الذي تراكم على مدى سنوات الاضطرابات وقدم الليبيون تنازلات فيما بينهم.