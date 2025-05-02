لامين جمال.. ثروة ضخمة ونجومية مبكرة قبل بلوغ الـ18!

سابقة نادرة، حيث أصبح لامين جمال أحد أبرز الأسماء في عالم كرة القدم، محققًا إنجازات رياضية رائعة وثروة ضخمة رغم سنه الصغير. وبفضل موهبته المتميزة، أثبت جمال أن التفوق ليس مرتبطًا بالعمر، بل بالإصرار والإبداع في الملاعب.

وفي التفاصيل، واصل لامين جمال، نجم برشلونة الشاب، تألقه في الملاعب الأوروبية وجذب الأنظار بإنجازاته الرياضية وأرباحه المالية المذهلة، رغم أنه لم يتجاوز بعد سن الـ18.

ووفقًا لموقع “Celebrity Net Worth”، تقدر ثروة جمال الحالية بحوالي خمسة ملايين يورو، وذلك نتيجة راتبه السنوي في برشلونة الذي يصل إلى مليوني يورو، بالإضافة إلى المكافآت والعقود التجارية التي وقعها، أبرزها مع شركة “أديداس”.

وبحسب الموقع، يتقاضى جمال راتبًا أسبوعيًا قدره 32 ألف يورو، ويمكن أن يرتفع إلى 38 ألف يورو وفقًا للأداء والمكافآت.

وتظهر هذه الأرقام مدى التقدير الكبير الذي يحظى به اللاعب الشاب، خاصة بعد تتويجه بلقبي الدوري الإسباني مع برشلونة، وكذلك فوزه مع منتخب إسبانيا ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

يذكر أن لامين جمال، هو نجم كرة القدم الشاب المولود في 2007، انضم إلى أكاديمية برشلونة في سن مبكرة، وفي 2023، شارك لأول مرة مع الفريق الأول، ليبدأ مسيرته الاحترافية سريعًا في كرة القدم العالمية.

وأثبت جمال نفسه كأحد أفضل المواهب في الفريق، وحقق مع برشلونة العديد من الإنجازات، بما في ذلك التتويج بالدوري الإسباني.

كما فاز مع منتخب إسبانيا ببطولة “يورو 2024″، بالإضافة إلى موهبته الرياضية، بدأ في جمع ثروة ضخمة من خلال عقوده الاحترافية مع برشلونة وعقود الرعاية مع شركات مثل “أديداس”.