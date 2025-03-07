«لامين جمال» يثير جدلاً خلال شهر رمضان.. ما القصة؟

أثار نجم برشلونة الإسباني، لامين جمال، “الجدل “بمسألة صيامه أو عدم صيامه شهر رمضان الكريم أثناء خوضه التدريبات والمباريات، إذ من المعروف عنه التزامه الديني في هذا الشهر”.

وحسمت صحيفة “آس” الإسبانية، الجدل بعدما أكدت أن “نجم برشلونة لا يصوم خلال أيام مباريات فريقه في شهر رمضان”.

وأشارت إلى أن “عدم صيام جمال يرجع لحصوله على إذن من الجهات الدينية المختصة للإفطار في أيام المباريات”.

وأوضحت الصحيفة أن “إدارة برشلونة كلفت أخصائية التغذية بالفريق الأول، سيلفيا تريموليدا، بوضع نظام غذائي محدد للنجم صاحب 17 عاما في شهر رمضان لتجنب تأثره بالصيام خلال التدريبات أو شعوره بالإجهاد بصفة عامة”.

يذكر أن، لامين جمال، “يقدم أداء جيدا مع برشلونة هذا الموسم حيث سجل 11 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة، خلال 36 مباراة”.

👀 Lamine Yamal, que jugó sólo 56 minutos en Lisboa, cuenta con el permiso de las autoridades religiosas competentes para hacer excepciones en los días de partido durante el Ramadán



🔎 La nutricionista del primer equipo, Silvia Tremoleda, supervisa su alimentación pic.twitter.com/rMn9qlU094 — Diario AS (@diarioas) March 6, 2025