«لامين جمال» يتوج بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024

نال نجم برشلونة الإسباني الدولي لامين جمال جائزة “الفتى الذهبي” لأفضل لاعب ما دون 21 عاما عن الموسم الماضي، متفوقا على أردا غولر لاعب ريال مدريد ووارين زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان، والتي تمنحها صحيفة “توتو سبورت” الرياضية الإيطالية.

كما نال الألماني توني كروس الذي اعتزل الصيف جائزة “اللاعب الذهبي”.

وأعلنت صحيفة توتوسبورت الرياضية، الأربعاء (27 نوفمبر 2024)، فوز نجم برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الدولي لامين جمال بجائزة الفتى الذهبي 2024 مكللا عاما ساعد فيه إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم ليصبح عن عمر 17 عاما وأربعة أشهر أصغر لاعب على الإطلاق يحصل على الجائزة.

ويخلف الجناح البالغ من العمر 17 عاما المتوج بجائزة ريمون كوبا لأفضل لاعب واعد في العالم خلال حفل الكرة الذهبية لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية المتخصصة، نجم ريال مدريد الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام في قائمة المتوجين بهذه الجائزة الفردية.

وفاز يامال بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة أوروبا 2024 التي أقيمت في ألمانيا، حيث أصبح أصغر لاعب يشارك في النهائيات وأصغر لاعب يسجل في البطولة بعدما هز الشباك في الدور قبل النهائي أمام فرنسا.

كما أنه أصغر لاعب يفوز ببطولة أوروبا عندما تغلبت إسبانيا 2-1 على إنجلترا في النهائي كما حصل على جائزة كوبا لأفضل لاعب في العالم تحت 21 بحفل جوائز الكرة الذهبية الشهر الماضي.

وواصل يامال، أحد أبناء أكاديمية برشلونة، تألقه هذا الموسم إذ سجل خمسة أهداف في 12 مباراة مع متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكسر الظاهرة يامال الذي قدَّم موسما استثنائيا توّجه بإحراز لقب كأس أوروبا مع المنتخب الإسباني الصيف الماضي في ألمانيا، الرقم القياسي لأصغر لاعب يفوز بالجائزة عن عمر 17 عاما و4 أشهر.

وبات يامال ثالث لاعب من النادي الكاتالوني يتوج بالجائزة في آخر أربع سنوات، بعد زميليه بيدري وغافي.

ونال الألماني توني كروس الذي اعتزل الصيف الماضي بعد موسم تاريخي مع ريال مدريد، جائزة “اللاعب الذهبي”.