لانتهاكها قواعد.. آبل مهددة بغرامة ضخمة من الاتحاد الأوروبي

اتهم أعضاء في الاتحاد الأوروبي شركة أبل بانتهاك قواعد المنافسة الرقمية الجديدة الصارمة من خلال منع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين بحرية إلى خدمات أرخص.

وتأتي النتائج الأولية التي توصلت إليها المفوضية الأوروبية من تحقيق بدأ في مارس.

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان يوم الاثنين، إنه إذا ثبتت إدانتها، فقد تواجه الشركة غرامة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية السنوية البالغة 383 مليار دولار. وأضافت أنه من الممكن زيادة الغرامة إلى 20% من إيرادات الشركة العالمية في حالة تكرار المخالفة.

وفي مارس، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بدأت تحقيقات مع شركات أبل، وغوغل، وفيسبوك للاشتباه في فشلها في الامتثال لقانون الأسواق الرقمية التاريخي للاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية أيضاً يوم الاثنين إنها فتحت تحقيقاً آخر حول ما إذا كانت المتطلبات التعاقدية الجديدة لشركة أبل لمطوري التطبيقات تنتهك قواعد المنافسة الرقمية الجديدة. تتضمن هذه المتطلبات “رسوم التكنولوجيا الأساسية”، والتي تفرض على مطوري تطبيقات الطرف الثالث 0.50 يورو (0.54 دولاراً) في كل مرة يتم فيها تثبيت التطبيق الخاص بهم.