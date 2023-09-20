«لانجلي» يبحث مع «الدبيبة» تداعيات الأوضاع في درنة

وصل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال “مايكل لانجلي” إلى طرابلس اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات الأوضاع في درنة مع رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”.

ووفقاً لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” بحث الجانبان خلال لقائهما تنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة شرق البلاد عبر حكومة الوحدة الوطنية الليبية وأجهزتها التنفيذية وفرقها الميدانية في المنطقة الشرقية.

وأكد “الدبيبة” على أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا؛ لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في المناطق المتضررة والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة.

كما تطرّق الطرفان إلى ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتطورات الوضع السياسي والأمني الذي تعيشه دول الجوار الأفريقية وتداعياتها على أمن واستقرار ليبيا.