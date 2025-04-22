«لانس» الفرنسي يستهدف الليبي علي يوسف في الميركاتو الصيفي

في تطوّر لافت على مستوى سوق الانتقالات، أكدت مصادر مطلعة أن إدارة نادي لانس الفرنسي قد وضعت اللاعب الليبي علي يوسف كهدف رئيسي لها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار سعيها لتدعيم الفريق بعناصر شابة وموهوبة.

ووفقًا لنفس المصادر، فقد تم عرض اللاعب على المدرب البلجيكي ويليام ستيل من قِبل عدد من الكشافين ووكلاء الأعمال، وقد أبدى المدرب إعجابًا شديدًا بمؤهلات اللاعب الفنية والبدنية، مشيرًا إلى أنه يرى فيه مشروع نجم قادر على التألق في الدوري الفرنسي.

اللاعب الذي ينشط حاليًا في الدوري التونسي لفت أنظار عدد من الأندية الأوروبية، إلا أن لانس يبدو الأقرب لضمه، خصوصًا بعد أن أبدت إدارة النادي استعدادها لتقديم عرض رسمي هو الأكبر في تاريخ الانتقالات بالدوري التونسي.

وتُعد هذه الخطوة إن تمت، نقطة تحوّل كبيرة في مسيرة علي يوسف، الذي بات يُعتبر من أبرز المواهب الليبية الشابة، كما أنها تعكس التطور الملحوظ في تصدير اللاعبين من الدوري التونسي إلى الدوريات الأوروبية.

الصفقة المنتظرة قد تفتح أبوابًا جديدة أمام اللاعبين الليبيين للاحتراف في أوروبا، في ظل تزايد الاهتمام الفرنسي بالمواهب القادمة من شمال إفريقيا.