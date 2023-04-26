لانضمام إلى عملية «إيريني».. إيرلندا تُخطط لإرسال سفينة إلى ليبيا

كشف موقع «آيرش تايمز» الإيرلندي خطط الحكومة الإيرلندية لإرسال سفينة تابعة للبحرية إلى ليبيا كجزء من عملية إيريني.

ونقل الموقع عن وزير الدفاع الإيرلندي ميشال مارتن، أنّه يسعى للحصول على موافقة لنشر سفينة دورية واحدة تابعة للخدمة البحرية في عملية إيريني لمدة 46 يومًا خلال شهري يونيو ويوليو من هذا العام.

وأضاف الموقع، أنّ السفينة ستتمركز في منطقة العمليات لمدة 34 يومًا، لافتا على أنّها ستكون أول عملية نشر في الخارج لسفينة تابعة للبحرية الإيرلندية منذ عام 2018.

وبحسب الموقع فإنّ السفينة الإيرلندية ستساعد في فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، والذي فرض عام 2020.