لا تتدخلوا.. أول تعليق من «ترامب» على التطورات في سوريا

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، السبت، إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع في سوريا، في ظل تقدم فصائل المعارضة واقترابها من العاصمة دمشق.

وكتب ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي إن “سوريا في حال من الفوضى، لكنها ليست صديقتنا، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن يكون لها أي علاقة. هذه ليست معركتنا. فلندع الوضع يأخذ مجراه. لا تتدخلوا”.

وأضاف ترامب أن “قوات المعارضة وفي خطوة غير مسبوقة، سيطروا تماما على العديد من المدن في هجوم منسق للغاية، وهم الآن على أطراف دمشق، ويستعدون على ما يبدو للقيام بتحرك كبير نحو الإطاحة بالأسد”.

وأشار ترامب إلى أن “روسيا وبسبب انشغالها في أوكرانيا ومع الخسائر التي تكبدتها هناك والتي تجاوزت 600 ألف جندي، تبدو غير قادرة على وقف هذا الزحف في سوريا”.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قالت، الخميس، على لسان المتحدث باسمها بات رايدر، إن الولايات المتحدة “لا تخطط للتواصل مع هيئة تحرير الشام المصنفة كمجموعة إرهابية”، مضيفا بالقول إن “لا علاقة للولايات المتحدة بما يجري في سوريا”.

وتواصل فصائل المعارضة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام، المصنفة بقوائم الإرهاب الأميركية، هجومها الخاطف الذي شنته في 27 نوفمبر انطلاقا من معقلها في إدلب (شمال غرب)، في اتجاه مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية.

وسيطرت فصائل المعارضة السورية، الخميس، على مدينة حماة، رابع كبرى مدن سوريا، بعد أيام على سيطرتها على حلب التي خرجت من قبضة النظام بالكامل للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في 2011.

كما تقدمت قوات المعارضة صوب مدينة حمص بوسط سوريا فيما سيطر المقاتلون الأكراد على صحرائها الشرقية، الجمعة.

كذلك سيطر تحالف تدعمه الولايات المتحدة ويقوده مقاتلون أكراد سوريون على مدينة دير الزور، وهي نقطة ارتكاز رئيسية للحكومة في المناطق الصحراوية شرقي البلاد، لتكون بذلك ثالث مدينة كبرى يفقد الأسد السيطرة عليها خلال أسبوع، بعد حلب وحماة.