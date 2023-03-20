لا تحتاج قاعدة دستورية فقط.. «باتيلي» يتحدّث عن الانتخابات في ليبيا

قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إنّ إجراء الانتخابات في ‫ليبيا‬ لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فحسب بل يتطلّب معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها أيضا.

وأوضح باتيلي أنّ مهامّ الفريق رفيع المستوى ستشمل توفير بيئة انتخابية آمنة، وضمان حرية تنقل المرشحين، وتوفير أرضية متكافئة لتنافسهم، والاتفاق على قبول النتائج، وإقرار آلية إنفاق حكومية شفافة ومنصفة.

وشدّد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي على ضرورة معالجة أي ضايا سياسية من الممكن أن تستجد، وتبني مدونة سلوك بلتزم بها الجميع.



