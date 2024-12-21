لا تحفظ «البيض» عند باب الثلاجة.. إليك الطريقة الصحيحة للحفاظ عليه طازجا!

لا شك أن اغلبنا اعتاد حفظ “البيض” داخل الثلاجة، لكن وعلى ما يبدو، فإنه وخلافا للمكان المتعارف عليه لدى غالبية الناس، سنغير بعد هذه المعلومات مكان التخزين!

في السياق، قال خبير التخزين آدم أوكلي، إن “أغلب الثلاجات تحتوي على حجرات مخصصة للبيض في الباب، إلا أن ذلك بعيد كل البعد عن مكان التخزين المناسب”، مضيفا “أن تخزين البيض في باب الثلاجة يزيد من خطر التلوث، فضلا عن الكسر”.

وقال: “يتعرض باب الثلاجة لتقلبات مستمرة في درجات الحرارة بسبب الفتح والإغلاق المستمرين، وتخلق هذه البيئة غير المستقرة ظروفًا يمكن أن تزدهر فيها البكتيريا، مما يؤدي إلى سرعة التلف”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اضاف أوكلي: “بدلا من الباب، يجب وضع البيض في القسم الأعمق والأوسط من الثلاجة، لأنه يحافظ على درجة حرارة ثابتة”، وأشار إلى أن “البيض المخزن في درجة حرارة الغرفة يبدأ في فقدان الجودة في غضون أيام قليلة، وخاصة في المناخات الأكثر دفئًا، وبينما يجب استخدام البيض المحفوظ خارج الثلاجة بشكل مثالي في غضون 1-3 أسابيع، يمكن أن يستخدم البيض المبرد لمدة تصل إلى 3-5 أسابيع”.

وأضاف أوكلي: “على الرغم من أن التبريد يطيل العمر الافتراضي بشكل كبير، فمن الأفضل دائمًا استهلاك البيض في غضون أسابيع قليلة لضمان المذاق والجودة المثالية”.

وقدم الخبير أوكلي، العديد من النصائح للحفاظ على البيض طازجا لفترة أطول،حيث “ينصح بتخزينه في كرتونته الأصلية، مما سيوفر حاجزا وقائيا له، وتجنب غسل البيض قبل تخزينه، لأن هذا يزيل غلافه الطبيعي ويجعله أكثر عرضة للبكتيريا، كما يجب إبعاد البيض عن الأطعمة ذات الرائحة القوية لمنعه من التقاط أي روائح غير مرغوب فيها”.