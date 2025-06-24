لا تدع العمر يسلبك ابتسامتك.. هكذا تحافظ على أسنانك مدى الحياةً

مع التقدم في العمر، يظن كثيرون أن فقدان الأسنان أمر لا مفر منه، إلا أن خبراء صحة الفم يؤكدون إمكانية الحفاظ على الأسنان لفترة طويلة باتباع إجراءات وقائية بسيطة وفعالة تعزز الصحة الفموية وتحمي من الأمراض.

وفي تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز، جاء أن واحداً من كل خمسة أشخاص فوق سن 75 في الولايات المتحدة فقدوا جميع أسنانهم، لكن الوقاية والاهتمام المنتظم يمكن أن يغير هذا الواقع بشكل جذري.

مكافحة أمراض اللثة

تعد أمراض اللثة من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً بين كبار السن، حيث يعاني أكثر من ثلث الأشخاص فوق 65 عاماً من مشاكل مختلفة في اللثة، حسب الرابطة الأميركية للمتقاعدين.

وتحذر الدكتورة أوتشينا أكوسا من أن نزيف اللثة أو تراجعها قد يكونان مؤشرين على أمراض أكثر خطورة قد تؤثر على قدرة المضغ، مما ينعكس سلباً على التغذية والصحة العامة.

وتنصح الدكتورة بإجراء الفحوص الدورية لطبيب الأسنان، واستخدام فرشاة أسنان كهربائية إلى جانب التنظيف اليومي مرتين لمدة دقيقتين، مع غسول فم مناسب لتعزيز صحة اللثة والأسنان.

مواجهة جفاف الفم

جفاف الفم مشكلة تؤرق حتى 60% من كبار السن، بسبب استخدام أدوية تقلل من إفراز اللعاب، الأمر الذي يرفع من خطر التسوس وأمراض اللثة.

وينصح الخبراء بشرب الماء بانتظام، غسل الفم بعد تناول الطعام، واستخدام غسولات خاصة لترطيب الفم. كما يُفضل استشارة الطبيب بشأن تعديل الأدوية لتقليل هذه الآثار الجانبية.

الفحوص المنتظمة بالأشعة

تشدد التوصيات على أهمية زيارة طبيب الأسنان مرة أو مرتين في السنة، حيث يمكن للفحوص المنتظمة بالأشعة، وبخاصة التصوير ثلاثي الأبعاد، كشف مشاكل مبكرة في اللثة أو العظام أو الفكين، وتحديد أسباب الألم أو تآكل الأسنان بدقة، ما يساعد في التدخل العلاجي المناسب في الوقت المناسب.

الاهتمام بالتأمين الصحي للأسنان

تشير الدراسات إلى أن كثيراً من كبار السن يتجاهلون العناية السنية بسبب التكاليف المرتفعة، إذ لا تغطي معظم برامج التأمين الصحي العادية الرعاية الكاملة للأسنان.

وينصح التقرير بالبحث عن خيارات تأمين خاصة لكبار السن أو مراجعة عيادات منخفضة التكلفة لضمان الحصول على الرعاية المطلوبة دون عبء مالي كبير.

الابتعاد عن التدخين والحلوى الصلبة

يُعتبر التدخين من العوامل الرئيسية التي تزيد احتمالية فقدان الأسنان بمعدل ثلاث مرات مقارنة بغير المدخنين.

وينصح الأطباء باستبدال الحلوى الصلبة أو أقراص السعال بعلكة خالية من السكر تحتوي على مادة “الزيليتول” التي تحمي من التسوس، مما يساعد في الحفاظ على الأسنان لفترة أطول.

العناية بالمظهر واستعادة الثقة

لا تعتبر الأسنان الباهتة أو المتآكلة قدراً محتوماً مع التقدم بالعمر، حيث يؤكد الدكتور فراي أن “تبييض الأسنان لا يعيد البريق فقط، بل يعيد الصحة والثقة بالنفس”.

ويشجع كبار السن على عدم التردد في إجراء ترميمات سنية وعلاجات تجميلية لتحسين جودة الحياة وتعزيز الشعور بالراحة والاطمئنان.

في المجمل، تؤكد الخبرات الطبية أن الالتزام بالعناية الفموية الصحية والزيارات المنتظمة للطبيب، مع تبني أسلوب حياة صحي، يمكن أن يحافظ على الأسنان سليمة وقوية، ويمنح كبار السن حياة أكثر صحة وثقة.