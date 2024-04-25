لا ترمه بعد اليوم.. فوائد غير متوقعة لـ «قشر البيض»

تحدث موقع “واكا كوفي”، عن فوائد عديدة وغير متوقعة لقشور البيض، ستجعلنا جميعا التفكير بعدم رميها بعد الآن.

وذكر الموقع، أن “لقشور البيض فوائد كبيرة في الوجبات”، مشيرا إلى “أن مزج بعض قشور البيض مع القهوة، يقلل من المرارة الحادة لها”.

ووفقا للموقع، “تساعد قشور البيض على إخفاء مرارة القهوة لأنها مصنوعة من كربونات الكالسيوم التي تمتص بعض الأحماض الموجودة في القهوة”.

وأضاف الموقع، أن “قشور البيض قد تكون مفيدة عند إضافتها لأي أنواع الطعام، مثل طحنها وتحويلها إلى مسحوق، وإضافتها لمشروب بروتين أو مشروب صحي، فهي تساعد كثيرا في تقوية العظام لامتلاكها نسبة كبيرة من الكالسيوم”

يذكر أنه يجب غسل القشور قبل استخدامها، فقد تحمل نوعا من البكتيريا المضرة.