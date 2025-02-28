لا تكسر قلوبنا.. جماهير ليفربول توجّه رسالة لـ«صلاح»!

تتزايد التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، خاصة مع اقتراب نهاية عقده في يونيو 2025 حيث آثار الجدل مؤخرا حول إمكانية رحيله.

وخرج النجم المصري بتصريحات قوية قد تمهد لاقتراب انتهاء مشواره مع النادي الإنجليزي حيث قال في تصريحاته عبر شبكة “TNT SPORT” البريطانية: “أريد من الجماهير أن تتذكر أنني قدمت كل شيء ما لدي لهم وللمدينة، ولم أكن كسولا بل قدمت كل شيء واستمتعت بلعب كرة القدم”.

وعبر مشجعو فريق ليفربول الإنجليزي لكرى القدم، عن قلقهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات النجم المصري محمد صلاح، حول مستقبله مع “الريدز”.

وينتهي عقد محمد صلاح بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تجديد عقده حتى الآن، وهو ما دفعه للخروج مرارا عبر وسائل الإعلام، للضغط على إدارة “الريدز” عبر التلويح بالرحيل.

ولوح صلاح خلال تصريحات عبر قناة “تي إن تي سبورتس” بالرحيل عن ليفربول، إذ يحق له التوقيع لأي ناد مجانا مع انتهاء عقده في يونيو القادم، بقوله: “أريد من المشجعين أن يتذكروا أنني أعطيت لهم وللمدينة كل شيء، وأنني لم أكن كسولا هنا”.

وأضاف: “أود أن يتذكروا أنني كنت هنا لمدة 8 سنوات، وبذلت كل ما لدي لأجل الفريق”.

هذه الكلمات لم تمر مرور الكرام على مشجعي الريدز، الذين عبروا عن قلقهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما رصدته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكتب أحد المشجعين: “آه آه آه، هذا يبدو وكأنه وداع”.

وعلق آخر: “كل هذا أشبه برسالة وداع، من فضلك يا مو لا تكسر قلوبنا”.

ونفى صلاح (32 عاما) في ذات المقابلة، وجود أي تطورات بشأن مستقبله في ملعب “أنفيلد”، قائلا: “لا جديد، فأنا أركز الآن فقط على البريمير ليغ، وسنرى في نهاية الموسم”.

ويعيش صلاح أفضل مواسمه مع ليفربول إذ سجل 30 هدفا وصنع 21 بمختلف البطولات، وأصبح أحد أعظم لاعبي ليفربول، حيث نجح في تسجيل 241 هدفا خلال 387 مباراة منذ انتقاله للنادي قادما من روما عام 2017 مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني.