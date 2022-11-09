لا حل عسكري في ليبيا.. واشنطن تجدد رسالتها لليبيين

جددت وزارة خارجية الولايات المتحدة تأكيدها بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، ورفضها أي استخدام للعنف،

جاء ذلك في تصريح صحفي لناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية هالة غريط، دعت فيه إلى تركيز كافة الجهود على التحرك نحو إجراء انتخابات، والتأكيد على دعم واشنطن لتنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار.

ورحبت غريط بتعهد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي حول الإجماع الوطني الليبي من أجل المضي قدماً في الاستعداد للانتخابات، وكذلك نيّته إحياء المسار الأمني.

واشارت غريط لدعم بلادها جهوده لتعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة بين الليبيين، ودعم وساطة الأمم المتحدة بشكل كامل والتي تهدف إلى وضع أساس دستوري لتمكين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

ودعت المسؤولة الأميركية المجتمع الدولي، إلى العمل بشكل وثيق مع الممثل الخاص للأمم المتحدة، مشيرةً إلى مطالبة الشعب الليبي بفرصة لاختيار قادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدةً أن ذلك ضروري لإضفاء الشرعية وضمان المساءلة.