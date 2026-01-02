لا سلطة فوق القانون.. «حزب صوت الشعب» يرفض الضغط على القضاء

أعلن حزب صوت الشعب تضامنه الكامل وغير المشروط مع مؤسسة حقوق الإنسان في موقفها من دفاع المحكمة العليا، مُدينًا تصريحات السيد عقيلة صالح، واصفًا إياها بأنها اعتداء خطير على استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.

وجاء في البيان الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أن هذه التصريحات تمثل تجاوزًا للحدود الدستورية ومحاولة لإخضاع القضاء لإرادة سياسية، مؤكدًا أن الرقابة على دستورية القوانين اختصاص أصيل للمحكمة العليا، وأن أي محاولة للتقليل من شأن هذا الاختصاص تشكل خرقًا فاضحًا للإعلان الدستوري ومبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأشار الحزب إلى أن الانقسام السياسي لا تسببه الأحكام القضائية، بل تنتج عن رفض الالتزام بالقانون، محذرًا من أن حملات التشكيك والضغط على القضاء تقود البلاد نحو فوضى قانونية وتقوّض دولة المؤسسات.

واختتم الحزب بيانه بالقول: “الدفاع عن المحكمة العليا اليوم هو دفاع عن ليبيا الغد. لا دولة بلا قضاء مستقل، ولا سلطة فوق القانون.”