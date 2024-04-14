لا صوت للمسؤولين العرب..ردود دولية تجاه الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل

حافظت دوائر القرار العربي على هدوئها، وربما بقي معظمها يغط في نوم عميق، بينما كانت الصواريخ الإيرانية تعبر الأجواء متجهة نحو الاراضي الفلسطينية، في إطار الرد الإيراني على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق قبل أكثر من أسبوع.

وهذه أبرز ردود الفعل الدولية على هذا التطور الميداني المهم حيث تقوم إيران إيران لأول مرة في التاريخ بقصف إسرائيل من داخل الاراضي الإيرانية:

الولايات المتحدة

تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتوفير دعم “ثابت” لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني، السبت، وذلك بعدما عقد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث التصعيد المتنامي في الشرق الأوسط.

وقال بايدن عبر منصة أكس ناشرا صورة للاجتماع الذي عقد في البيت الابيض “التقيت للتو فريقي للأمن القومي لمناقشة هجمات ايران ضد اسرائيل. إن التزامنا ثابت (دفاعا عن) أمن اسرائيل في وجه تهديدات ايران ووكلائها”.

الاتحاد الأوروبي

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبر منصة إكس، أن الاتحاد “يدين بشدة” هجوم إيران بمسيرات وصواريخ مساء السبت على إسرائيل، منددا بـ”تصعيد غير مسبوق” و”تهديد خطير للأمن الإقليمي”.

بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية إرسال طائرات مقاتلة إضافية إلى الشرق الأوسط مؤكدة أنها ستعترض “إذا لزم الأمر” أي هجوم جوي.

وندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالهجوم الإيراني “المتهور” بواسطة مسيرات وصواريخ على إسرائيل، مؤكدا أن بريطانيا “ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل”.

فرنسا

أكد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، السبت، عبر منصة إكس أن بلاده تدين الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وكتب الوزير أن “إيران عبر قرارها تنفيذ هذا العمل غير المسبوق، إنما تتجاوز عتبة جديدة في أفعالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار وتُجازف بحصول تصعيد عسكري”، مضيفا أن “فرنسا تكرر تمسكها بأمن إسرائيل وتؤكد تضامنها” مع إسرائيل.

ألمانيا

حذرت ألمانيا من أن الهجوم الإيراني بمسيرات وصواريخ على إسرائيل قد “يغرق منطقة بكاملها في الفوضى”.

وكتبت وزيرة الخارجية الالمانية، أنالينا بيربوك، على منصة اكس “ندين بأشد العبارات الهجوم المستمر الذي قد يغرق منطقة بكاملها في الفوضى”، مضيفة “على ايران ووكلائها ان يوقفوا هذا الامر فورا”. وكررت أن برلين تقف “بحزم الى جانب اسرائيل”.

إيطاليا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، مساء السبت، أن بلاده تتابع الوضع “باهتمام وقلق” بعد إطلاق ايران مسيرات وصواريخ باتجاه إسرائيل.

وكتب تاياني على منصة “إكس”، “نتابع باهتمام وقلق ما يحدث في الشرق الأوسط”، مضيفا “تحدثت مع رئيسة الوزراء (جورجيا ميلوني) ووزير الدفاع (غيدو كروسيتو)، الحكومة مستعدة للتعامل مع أي نوع من السيناريوهات”.