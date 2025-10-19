«لا طعام الشهر المقبل».. ملايين الأمريكيين يواجهون الجوع!

حذّرت شبكة “سي إن إن” من أن نحو 42 مليون أمريكي مهددون بفقدان إعاناتهم الغذائية اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، إذا استمر الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، في ظل فشل الكونغرس في تمرير ميزانية العام المالي الجديد.

وأفاد التقرير بأن واحدًا من كل ثمانية أمريكيين يعتمد على برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)، والذي يقدّم قسائم غذائية للمحتاجين، بمتوسط دعم شهري يبلغ 188 دولارًا للفرد.

ويأتي هذا التحذير بعد تعثر تمرير الموازنة في الكونغرس الأميركي منذ بداية العام المالي في الأول من أكتوبر، ما أدى إلى شلل جزئي في عدد من الوكالات والبرامج الحكومية، بينها تلك المسؤولة عن تقديم المساعدات الاجتماعية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّح مؤخرًا بأن الإغلاق الحكومي قد يستمر لفترة طويلة، مشيرًا إلى أنه أداة مشروعة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وفرض تخفيضات في أعداد الموظفين والرواتب.

وفي تصريحات له الجمعة، حمّل ترامب الحزب الديمقراطي مسؤولية الأزمة المالية، متهماً خصومه السياسيين بعرقلة تمرير قوانين الضرورة بهدف إحراج الإدارة.

وبحسب تقارير إعلامية، تسعى إدارة ترامب إلى استغلال الأزمة لإلغاء عدد من البرامج الاجتماعية التي لا تحظى بدعم الجمهوريين، وهو ما أثار قلق المنظمات المعنية بالأمن الغذائي وحقوق الفئات الهشّة.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت إغلاقات حكومية سابقة، لكن هذا الإغلاق يأتي في وقت حساس مع تصاعد تكاليف المعيشة، وارتفاع معدلات التضخم، ما يزيد من اعتماد ملايين الأسر على الدعم الحكومي لتأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية.

وأشارت منظمات إنسانية إلى أن توقف التمويل الفيدرالي لبرنامج SNAP قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الولايات الفقيرة والمناطق الريفية التي تعتمد بشكل شبه كامل على هذه المساعدات.